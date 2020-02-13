Jakuzi kullanımı arttıkça jakuzi nasıl temizlenir merak konusu olmaya başladı. Farklı modellerde olan jakuzilerin ortak noktaları aynı şekilde temizleniyor olması. Eğer sizde jakuzi kullanıyorsanız ve jakuzi nasıl temizlenir merak ediyorsanız "jakuzi nasıl temizlenir" haberimize bir göz atın.

Jakuzi nasıl temizlenir?

Jakuzi temizliğine başlamadan önce muhakkak eldiven takmayı ihmal etmeyin.

Jakuzi temizliğine başlarken önce jakuzi teknesini, muslukları ve avizeyle avize borularını temizleyin. Marketlerde yada yapı marketlerinde jakuzi temizliği için kullanılan deterjanlardan atın alırsanız daha sağlıklı bir temizlik yapmış olursunuz.

Eğer jakuzi temizleyiciniz yoksa farklı bir yöntem olarak jakuziyi sıcak suyla doldurun. 2 çay kaşığı bulaşık deterjanı ve yarım su bardağı çamaşır suyu ekleyin. Ortalama 5 dakika jakuziyi çalıştırarak bekletin. Daha sonra suyu tamamen boşaltın ve soğuk suyla iyice durulayın.