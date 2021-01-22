Kültür & Sanat James Bond filmi No Time To Die bir kez daha ertelendi

James Bond filmi No Time To Die bir kez daha ertelendi

Kültür & Sanat

James Bond filmi No Time To Die bir kez daha ertelendi

James Bond serisinin "No Time To Die" filminin vizyon tarihi salgın nedeniyle bir kez daha ertelendi.

22 Ocak 2021, Cuma 10:48 Son Güncelleme:
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The Guardian'da yer alan habere göre, Daniel Craig'in James Bond'u canlandıracağı 'No Time To Die', nisanda vizyona girecekken salgın nedeniyle bir kez daha ertelendi. Resmi Bond, Twitter hesabından yapılan açıklamada filmin ekim ayında vizyona gireceği belirtildi. 

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Koronavirüs nedeniyle erteleme yaşayan ilk filmlerden biri 'No Time To Die' olmuştu. Filmin ilk 2020'nin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyordu. 


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