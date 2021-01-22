James Bond filmi No Time To Die bir kez daha ertelendi

The Guardian'da yer alan habere göre, Daniel Craig'in James Bond'u canlandıracağı 'No Time To Die', nisanda vizyona girecekken salgın nedeniyle bir kez daha ertelendi. Resmi Bond, Twitter hesabından yapılan açıklamada filmin ekim ayında vizyona gireceği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle erteleme yaşayan ilk filmlerden biri 'No Time To Die' olmuştu. Filmin ilk 2020'nin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyordu.







