James Bond filmi "No Time to Die"ın korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesinin, film şirketi MGM'e yalnızca faizle ayda yaklaşık 1 milyon dolara mal olduğu ve film gösterime girene kadar bu zararı telafi edemeyeceği ortaya çıktı.

Beyazperde'nin The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre, halk sağlığı yetkilileri, filmin ilkbahar çıkışından önce bir aşının yaygın olarak bulunacağını düşünmediği için ve No Time To Die'ın izleyicilerinin yaş ortalamasının daha yüksek olmasından dolayı, filmin uzun bir süre daha vizyona giremeyeceği tahmin ediliyor.

Çıkan haberler, bir yayın platformuna satılmasına sıcak bakılan filmi satın almakla ilgilenen yayın platformlarından yalnızca Apple'ın uygun bir teklif verdiğini belirtiyor. Rapora göre, MGM 650 ila 700 milyon dolar istiyor ancak, Apple 12 aylık bir lisans için 400 milyon doların üzerine çıkmayacağını belirtti.

Variety'nin benzer bir raporuna göre, Thomas Kail, George Miller, Joe Wright, Kenya Barris, Ridley Scott ve Paul Thomas Anderson'ın projeleri de dahil olmak üzere, MGM, etkileyici bir film dizisini güvence altına almayı düşünüyor. Şirketin, Anderson'ın yaklaşmakta olan dramasına diğer teklif sahiplerine göre 10 milyon dolar daha fazla ödeme ve Ryan Gosling'in başrolünü oynayacağı Hail Mary Projesi'nin hakları için 3 milyon dolar ek ödeme gibi harcamaları da var. Her iki rapor da, MGM'in başka bir stüdyoya veya platforma satılmasıyla ilgili pek çok konuşma yapıldığını ama platformların ödemeye hazır olduğundan daha büyük bir miktar umduklarını belirtiyor.