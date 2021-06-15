James Bond filmine konu olan 60 yıllık soygun gerçeği

İspanyol ressam Francisco Goya’nın ‘Wellington Dükü’ portresi, İngiltere’de Ulusal Galeri’de sergileniyordu. 1961’de camdan giren hırsız tabloyu çaldı. 57 yaşındaki otobüs şoförü Kempton Bunton, 1965’te soygundan tutuklandı. 115 kiloluk Bunton’ın çeviklik isteyen bu soygunu nasıl yaptığı bir türlü anlaşılamadı. Soygun, 1962’deki Bond filmi ‘Dr No’da bile işlendi. Ancak gerçek hırsızın kimliği yeni ortaya çıktı. İngiliz medyasının ulaştığı belgelere göre müzeyi Bunton’ın oğlu Jackie soymuştu.

Soygun, James Bond filmine bile konu olmuştu.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ

Jackie, 1969’da başka bir suçtan yakalanınca parmak izinden müze hırsızlığı anlaşılır diye itiraf etmişti. Ancak savcılık delil yetersizliğinden soruşturma açmamıştı.

O soygun bu kez Oscarlı oyuncu Helen Mirren (75) ve Jim Broadbent’in (72) başrolünde olduğu filmle beyazperdeye uyarlanıyor. ‘Duke’ isimli film, 3 Eylül’de vizyonda olacak.

Kempton Bunton, 1976’da öldü. Bunton’ı filmde Jim Broadbent oynayacak.