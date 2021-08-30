Lashana Lynch, Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time to Die) canlandırdığı 007 rolüne dair internette yapılan ırkçı, kadın düşmanı yorumlar hakkında konuştu. Oyuncu yeni Bond filminde Daniel Craig'in canlandırdığı casusla birlikte 007'nin "kadın versiyonunu" oynuyor. Lynch'in karakteri Nomi, Spectre'daki olayları takiben Bond'un emekliye ayrılmasının ardından aktif göreve başlamıştı. 2019'da rolü açıklandığında Lynch, 007'nin sadece beyaz bir adam tarafından oynanması gerektiğini savunan trollerin tacizine maruz kalmıştı. Lashana Lynch konu hakkında, "Ne düşündüğünüzün beni ilgilendirmediğini söylemek dışında trollere diyecek bir şeyim yok, kendi doğrularınızla yaşama özgürlüğüne sahipsiniz, tıpkı benim de kendi doğrularımda yaşama özgürlüğüm olduğu gibi." dedi.

"AİLEMİN EKRANDAKİ ÜYELERİ GİBİ HİSSETTİRMİŞLERDİ"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Lynch, 25 Bond filminde önemli bir rolde yer alan yalnızca 5'inci siyahi kadın. İlk 4'ü Gloria Hendry, Grace Jones, Halle Berry ve Naomie Harris oluşturuyor. Lynch, kendinden önceki oyuncular için "Harikaydılar. Halle Berry dahilken, Naomie dahilken, ki artık arkadaşım dolayısıyla onu daha da çok takdir ediyorum, bu fazlasıyla tipik İngiliz serisiyle bağ kurabileceğim ve aslında bunu hayatımla ilişkilendirebileceğim anlamına geliyordu. Bu kadınlarla ilişkilenebilmem için savaşçı olmam, silah kullanmayı bilmem ya da bunun gibi bir şey gerekmiyordu. Ailemin ekrandaki üyeleri gibi hissettirmişlerdi." dedi.

"YETERSİZ TEMSİL EDİLMENİN NASIL BİR HİS OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Lynch üstlendiği rolün genç siyahi kadınlara ilham vermesini umduğunu söyledi ve "Yanlış ve yetersiz temsil edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyoruz ve sesimiz yokmuş gibi hissederken birinin, dünyadaki herhangi birinin bizim için bizim gerçeğimizi anlatmasını arzulamanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Ve umuyorum ki kariyerim, rol seçimlerim ve yalnızca kendim olmam, gerçek anlamda gücümüze ışık tutuyor." dedi.

Daniel Craig'in 007 rolündeki son filmi Ölmek İçin Zaman Yok, pandemi nedeniyle birkaç ertelemeyle karşılaşmıştı. Léa Seydoux, Harris ve Rami Malek'in de rol aldığı filmin aslen Nisan 2020'de vizyona girmesi gerekiyordu. Stüdyo patronları o günden bu yana 25. James Bond filminin 30 Eylül'de vizyona gireceğini doğruladı.







