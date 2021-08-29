Kültür & Sanat James Bond'un kaybolan arabası 25 yıl sonra bulundu

James Bond'un kaybolan arabası 25 yıl sonra bulundu

Kültür & Sanat

James Bond'un kaybolan arabası 25 yıl sonra bulundu

kullanılan ikonik otomobil, kaybolduktan 25 yıl sonra bulundu. Aston Martin DB5 model otomobil, ilk kez 1964 yapımı Goldfinger’da görülmüştü. Özel donanımlı aracı ünlü kurgu ajanı canlandıran Sean Connery sürüyordu. 25 milyon dolar değer biçilen otomobil, Florida’da tutulduğu garajdan Bond filmlerini aratmayacak bir soygunla ortadan kaybolmuştu. Yetkililer soruşturma güvenliği için aracın nasıl bulunduğunu şimdilik gizli tutuyor.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:14 Son Güncelleme:
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Çalınan değerli kültürel nesnelerin izini süren Art Recovery International'ın CEO'su Christopher Marinello; Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'de çalışmalar yürüttüklerini ancak soruşturmayı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle aracın tam olarak nerede görüldüğünü açıklayamadığını söyledi. Değerinin 25 milyon dolardan (Yaklaşık 210 milyon TL) fazla olduğu düşünülen otomobile dair Marinello, "Bu ülkelerde büyük otomobil koleksiyoncuları bulunuyor ve otomobilin onlardan birinde olduğuna ve hatta birbirleri arasında el değiştirmiş olabileceğine dair istihbaratım var" dedi.

SEAN CONNERY 007 İKEN...

Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu. 


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