Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Çalınan değerli kültürel nesnelerin izini süren Art Recovery International'ın CEO'su Christopher Marinello; Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'de çalışmalar yürüttüklerini ancak soruşturmayı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle aracın tam olarak nerede görüldüğünü açıklayamadığını söyledi. Değerinin 25 milyon dolardan (Yaklaşık 210 milyon TL) fazla olduğu düşünülen otomobile dair Marinello, "Bu ülkelerde büyük otomobil koleksiyoncuları bulunuyor ve otomobilin onlardan birinde olduğuna ve hatta birbirleri arasında el değiştirmiş olabileceğine dair istihbaratım var" dedi.

SEAN CONNERY 007 İKEN...

Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.







