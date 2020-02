71 bin insanı enfekte eden Koronavirüs nedeniyle "Bond 25" olarak bilinen yeni James Bond filmi "No Time To Die"ın Çin prömiyeri iptal edildi. Daniel Craig'in son olarak oynadığı film olan 'Bond 25' nisan ayında Pekin'de yapılacak olan filmin galası için oyuncuların Çin'e seyahat edeceği duyurulmuştu. Koronovirüs nedeniyle sinema salonlarının kapanmasıyla gala iptal edildi.

Bir stüdyo yetkilisi, Çin'deki 70.000'den fazla sinemanın şu anda kapalı olduğu ve sinemaların Nisan ayına kadar tekrar açılsa bile önemli yıldızların oraya seyahat etme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Çin, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci gişe pazarı olması nedeniyle "No Time To Die"ın Bond tarihindeki en yüksek gişe hasılatı filmi olması beklentilerini aşağıya çekebileceği yorumları yapılıyor. Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle 1 milyar dolar gişe kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Koronovirüs nedeniyle Çin'de ertelenen diğer Hollywood filmleri arasında “1917”, “Doolittle”, “Little Woman” ve “Jojo Rabbit” yer alıyor.