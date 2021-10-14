Magazin James Bond’un yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum

James Bond’un yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum

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James Bond’un yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum

007 James Bond karakterine No Time To Die filmiyle veda eden Daniel Craig’in gay bar açıklaması gündeme oturdu. Gençliğinden bu yana gay barlara gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Daniel Craig, bu seçiminin nedenini de açıkladı.

14 Ekim 2021, Perşembe 14:36 Son Güncelleme:
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Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig, hangi tür bar ve restoranları tercih ettiği konusunda konuştu.

53 yaşındaki İngiliz yıldız, SiriusXM radyo kanalında yayınlanan podcast programında, “Kendimi bildim bileli gay barlara giderim” dedi.

'YUMRUK YEMEK İSTEMİYORUM'

Craig, bu tercihinin nedenini de “Çünkü gay barlarda sık sık kavgaya karışmam” diye açıkladı. Ünlü oyuncu, diğer barlarda öfkenin daha büyük olduğunu söyleyerek gay barlara gitmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi.

Craig, “Gecenin sonunda yumruk yemek istemiyorum. Bu çok başıma geldi. Ben de gidilecek daha iyi bir yere gidiyorum. Orada herkes neşeli” diye konuştu.

Craig, 2011’den bu yana oyuncu Rachel Weisz ile evli. Ünlü aktör, gay bar tercihini gençken daha çok yaptığını belirterek, orada kadınlarla tanışmanın kendisi için daha kolay olduğunu da belirtti. Çünkü kadınların da kendisiyle aynı nedenlerle gay barları tercih edebildiğini söyledi.

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