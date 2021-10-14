Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig, hangi tür bar ve restoranları tercih ettiği konusunda konuştu.

53 yaşındaki İngiliz yıldız, SiriusXM radyo kanalında yayınlanan podcast programında, “Kendimi bildim bileli gay barlara giderim” dedi.

'YUMRUK YEMEK İSTEMİYORUM'

Craig, bu tercihinin nedenini de “Çünkü gay barlarda sık sık kavgaya karışmam” diye açıkladı. Ünlü oyuncu, diğer barlarda öfkenin daha büyük olduğunu söyleyerek gay barlara gitmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi.

Craig, “Gecenin sonunda yumruk yemek istemiyorum. Bu çok başıma geldi. Ben de gidilecek daha iyi bir yere gidiyorum. Orada herkes neşeli” diye konuştu.

Craig, 2011’den bu yana oyuncu Rachel Weisz ile evli. Ünlü aktör, gay bar tercihini gençken daha çok yaptığını belirterek, orada kadınlarla tanışmanın kendisi için daha kolay olduğunu da belirtti. Çünkü kadınların da kendisiyle aynı nedenlerle gay barları tercih edebildiğini söyledi.