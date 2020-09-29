2009'da gösterime girmesinden sonra 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi unvanını koruyan Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi için çalışmalar tamamlandı. Corona virüs pandemisi yüzünden çekimleri durdurulan Avatar 2, Yeni Zelanda'da bitirildi. James Cameron film hakkında şu açıklamada bulundu:

Avatar 2'yi teslim ettiğimiz gün Avatar 3'ün finali üzerinde çalışmaya başladık. Şu anda bulunduğumuz kısım Yeni Zelanda çekimlerini yaptığımız kısım. Geriye kalan canlı çekim (live-action) sahnelerini tamamlıyoruz. Avatar 2'yi yüzde 100 bitirdik ve Avatar 3'ü yüzde 95'ini tamamladık.

Avatar 2'de orijinal filmden tanıdığımız Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Giovanni Ribisi gibi isimler yeniden karşımıza çıkacak.

Devam bölümlerinde Kate Winslet, Edie Falco, Oona Chaplin, Vin Diesel ve Michelle Yeoh'un onlara katılması bekleniyor.

Son açıklamalara göre Disney'in vizyon tarihi değişti. Bu takvime göre Avatar 2, 16 Aralık 2022 tarihinde; Avatar 3, 20 Aralık 2024 tarihinde; Avatar 4, 18 Aralık 2026 tarihinde ve Avatar 5, 22 Aralık 2028 tarihinde izleyicileriyle buluşacak. Avatar 2, Sully ailesini odağına alacak.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Jake ve Neytiri, Pandora'nın dışına çıkacak ve yeni yerler keşfedeceklerdir. Bu yeni yerler suyun altında büyük bir maceraya açılmalarına neden olacaktır.







