James Dean, öldükten sonra da kariyer yapacak

ABD’li oyuncu James Dean 1955’te trafik kazasında öldüğünde daha 24 yaşındaydı. Kariyerine sadece 7 film sığdırabilmişti. Ancak öldüğü yıl gösterime giren ‘Asi Gençlik’ filmi, aktörü ‘efsane’ statüsüne getirdi. O tarihten bu yana James Dean unutulmadı. Milenyum neslinin bile aşina olduğu James Dean’in ölümünden 65 yıl sonra sinemaya döneceği açıklanmıştı. Çekimlerine Kasım 2020’de başlanacak ‘Finding Jack’ filminde CGI (bilgisayarda canlandırma) teknolojisiyle James Dean’in de rol alacağı bildirilmişti.





Ailesiyle anlaştılar

James Dean’i ‘canlandıracak’ Worldwide XR şirketi, aktörün ailesiyle daha uzun vadeli bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Buna göre; James Dean, sadece tek bir film için ekranlara dönüş yapmıyor. Aktörün dijital versiyonunun birçok filmde rol alacağı açıklandı. Worldwide XR’ın CEO’su Travis Cloyd “Son derece dikkatli çalışacağız. James Dean’e yakışacak filmler seçilecek. Oyunculuk açısından da en iyisini yapacağız. Belki de James Dean, hayattayken Dean alamadığı Oscar’a kavuşacak” dedi.





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