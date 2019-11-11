Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami görevlileri saat 05.30 sıralarında caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. İstanbul Valiliği'nden Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'in ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kayıtlara, “Yüksekten düşme” olarak geçti

Yapılan incelemede cesedin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu tespit edildi. 48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına 'yüksekten düşme' olarak geçti.





İşte eşinin ifadesi

Le Mesurier 4 yıldır Türkiye'deydi. Evi Büyükada'da, ofisi ise ölü bulunduğu sokaktaydı. Le Mesurier'ın eşi ilk ifadesinde iş yoğunluğu ve stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığını, bu nedenle de uyku ilacı kullandığını söyledi. Saat 04.00 sıralarında uyku ilacı alan Bayan Le Mesurier, kapının çalması üzerine uyandığını ve çevredekilerin uyarısı üzerine eşinin cesedini gördüğünü söyledi. Le Mesurier ve eşinin kaldığı 3. kattaki ofisin kapısı, sadece parmak iziyle açılabiliyordu. Güvenlik kamerası incelemesinde de olay sırasında binada sadece çiftin olduğu belirlendi.

Karaköy'de esnaflık yapan Fırat Bulut ise, "Gece 03.00 gibi arkadaşlar tartışma sesleri geldiğini duymuşlar. Sabah da cesedi bulunmuş. Bizim de müşterilerimiz. Üzücü bir olay. Bize gelip yemek yerlerdi" dedi.

BBC editörü Mark Urban, haberin duyulmasından sonra peş peşe Twitter mesajları paylaştı. Diplomasi editörü, ilk mesajlarında Le Mesurier'in bir 'derin devlet' cinayetine kurban gitmiş olabileceğini yazdı, ayrıca Suriye ve Rusya'dan söz etti. Dakikalar sonra tweetlerini silip 'açıklanamayan ölümle' ilgili iki açıklamaya yer verdi. Devlet dışı aktörler tarafından Le Mesurier'in hedef alınmış olabileceğini veya bir intihar etmiş olabileceğini belirtti.

Le Mesurier'in ölümüne uluslararası medya da ilgi gösteriyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı olay yerinde çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti.





Beyaz Baretliler kimdir?

Suriye Sivil Savunması, ya da daha çok bilinen isimleriyle Beyaz Baretliler yaklaşık 3 bin gönüllüden oluşan bir arama-kurtarma ağı. Bu grup, özellikle Suriye hükümetinin kimyasal saldırı kullandığı yönündeki iddiaları dünyanın gündemine taşımakla biliniyor. Grup, kuruldukları 2013'ten bu yana yaklaşık 62 bin kişinin hayatını kurtardıklarını ve 141 gönüllülerinin ise arama-kurtarma çalışmalarında yaşamını yitirdiğini söylüyor. Beyaz Baretlileri anlatan Netflix belgeseli ise 2017 yılında Oscar Ödülleri'ne aday gösterildi, yapımla birlikte Beyaz Baretliler uzun süre dünya gündeminde tartışıldı. Beyaz Baretlilerin Nobel Barış Ödülü'nü almasına destek için açılan kampanyadaki imzacılar arasında Hollywood'un ünlü simaları da vardı, örgüt ABD tarafından da desteklendi.