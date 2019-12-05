Houston Rockets-San Antonio Sprus maçında parkelerde ender görülecek bir olay yaşandı. Rockets'ın yıldızı James Harden, bir pozisyonda Spurs'ten kaptığı topla bomboş smaca gitti. Smacı vuran Harden'ın topu, filelere takılarak çemberin etrafında bir tur daha attı ve yeniden çembere çarptı.

Hakemler pozisyonu süzemeyerek Harden'ın boş smacı kaçırdığını düşündü ve pozisyonu sayı olarak saymadı.

Harden ve Rockets koçu Mike D'Antoni'nin ısrarlı itirazları da sonuç vermedi. Hakemler pozisyonu izlemeyi reddedip basketi geçersiz saydı.

13 sayı öndeyken kaybettiler

Skandal pozisyon yaşandığı esnada Houston Rockets 13 sayı öndeydi. 102-89 devam eden maçın bitimine de 7 dakika 50 saniye vardı.

Pozisyonun ardından maça asılan San Antonio Spurs, karşılaşmayı önce uzatmaya götürmeyi sonra da 135-133 kazanmayı başardı.

Houston Rockets, kural hatası gerekçesiyle itiraz etmeye hazırlanıyor.



