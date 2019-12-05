James Harden'ın buz gibi smacı geçersiz sayıldı, Rockets kaybetti
NBA'de görülmemiş bir olay yaşandı. Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasında oynanan maçta James Harden'ın potanın içine girip filelere takılarak dışarı çıkan smacı, hakemler tarafından 'basket olmadı' şekline yorumlandı. Pozisyon yaşandığı esnada 13 sayı önde olan Rockets, bu kararın ardından kalan 7 buçuk dakikada maçı kaybetti.
Houston Rockets-San Antonio Sprus maçında parkelerde ender görülecek bir olay yaşandı. Rockets'ın yıldızı James Harden, bir pozisyonda Spurs'ten kaptığı topla bomboş smaca gitti. Smacı vuran Harden'ın topu, filelere takılarak çemberin etrafında bir tur daha attı ve yeniden çembere çarptı.
Hakemler pozisyonu süzemeyerek Harden'ın boş smacı kaçırdığını düşündü ve pozisyonu sayı olarak saymadı.
Harden ve Rockets koçu Mike D'Antoni'nin ısrarlı itirazları da sonuç vermedi. Hakemler pozisyonu izlemeyi reddedip basketi geçersiz saydı.
https://twitter.com/BleacherReport/status/1202067752241876998
13 sayı öndeyken kaybettiler
Skandal pozisyon yaşandığı esnada Houston Rockets 13 sayı öndeydi. 102-89 devam eden maçın bitimine de 7 dakika 50 saniye vardı.
Pozisyonun ardından maça asılan San Antonio Spurs, karşılaşmayı önce uzatmaya götürmeyi sonra da 135-133 kazanmayı başardı.
Houston Rockets, kural hatası gerekçesiyle itiraz etmeye hazırlanıyor.
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