James Harden'ın buz gibi smacı geçersiz sayıldı, Rockets kaybetti

NBA'de görülmemiş bir olay yaşandı. Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasında oynanan maçta James Harden'ın potanın içine girip filelere takılarak dışarı çıkan smacı, hakemler tarafından 'basket olmadı' şekline yorumlandı. Pozisyon yaşandığı esnada 13 sayı önde olan Rockets, bu kararın ardından kalan 7 buçuk dakikada maçı kaybetti.

05 Aralık 2019, Perşembe 13:57 Son Güncelleme:
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James Harden'ın buz gibi smacı geçersiz sayıldı, Rockets kaybetti

Houston Rockets-San Antonio Sprus maçında parkelerde ender görülecek bir olay yaşandı. Rockets'ın yıldızı James Harden, bir pozisyonda Spurs'ten kaptığı topla bomboş smaca gitti. Smacı vuran Harden'ın topu, filelere takılarak çemberin etrafında bir tur daha attı ve yeniden çembere çarptı.

Hakemler pozisyonu süzemeyerek Harden'ın boş smacı kaçırdığını düşündü ve pozisyonu sayı olarak saymadı.

Harden ve Rockets koçu Mike D'Antoni'nin ısrarlı itirazları da sonuç vermedi. Hakemler pozisyonu izlemeyi reddedip basketi geçersiz saydı.

13 sayı öndeyken kaybettiler

Skandal pozisyon yaşandığı esnada Houston Rockets 13 sayı öndeydi. 102-89 devam eden maçın bitimine de 7 dakika 50 saniye vardı.

Pozisyonun ardından maça asılan San Antonio Spurs, karşılaşmayı önce uzatmaya götürmeyi sonra da 135-133 kazanmayı başardı.

Houston Rockets, kural hatası gerekçesiyle itiraz etmeye hazırlanıyor.


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