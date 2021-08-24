James McAvoy geçtiğimiz günlerde, bir The Elder Scrolls IV: Oblivion bağımlısı olduğunu söyledi. Yıldız aktör, oyunu oldukça fazla oynadığını ve oynamamak için diski yakmak zorunda kaldığını açıkladı.

Forbes ile yakın zamanda yapılan bir röportajda James McAvoy, Bethesda'nın Oblivion'unun kendisini oldukça fazla kaptırdığını ve daha fazla oynamamak için diski yakmak zorunda kaldığını açıkladı. Kendisine bir Xbox 360 konsolu ile birlikte hediye edilen oyunu, 2007'de Anne Hathaway ile birlikte başrollerini paylaştığı Becoming Jane filminin çekimleri sırasında oynadığını itiraf etti. Her sabah çekimler için sabah 6'da kalkmak zorunda kalmasına rağmen, McAvoy kendini oyunu oynamak için uyanık olarak buldu.

McAvoy, "Sabah 5:35'te yattım, arabamın saat 5:45 gibi kornasını çaldı. Ben de 'Aman Tanrım, bir şeyler yapmam gerek' diyordum. Kalktım ve diski Xbox 360'tan çıkardım ve ocağı açıp, yaktım” dedi.

Aktör, önümüzdeki 10 yılı oyundan uzak geçirdi, ancak yakın zamanda COVID-19 salgını sırasında iletişimde kalmanın bir yolu olarak arkadaşlarıyla Call of Duty: Warzone oynamaya başladığını belirtti.