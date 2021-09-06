Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Medipol Başakşehir, Everton'da mutsuz olan ve menajer Rafael Benitez ile çalışmak istemeyen Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Portekizli gazeteci Pedro Almeida da Twitter adresinden yaptığı paylaşımına Rodriguez'i etiketleyerek uçak emojisi koydu ve Türkiye'ye transferi için mesajı verdi. Kolombiyalı futbolcunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği aktarıldı.

James Rodirguez'in İstanbul'a gelerek Başakşehirli yöneticilerle görüşeceği ve son kararını ve görüşmenin ardından vereceği belirtildi. Foot Mercato'nun haberinde oyuncunun Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro... James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.



