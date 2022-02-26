James Rodriguez hakkında önemli Galatasaray iddiası

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre eski Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" dedi. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transfer olması durumunda, Galatasaray tarihindeki yedinci Kolombiyalı oyuncu olacak.

İşte G.Saray'da forma giymiş Kolombiyalı oyuncular:

Farid Mondragon (2002-07)

Jersson González (2002-03)

Gustavo Victoria (2001-02)

Robinson Zapata (2011)

Juan Pablo Pino (2010-12)

Radamel Falcao (2019-2021)







