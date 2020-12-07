Glasgow Rangers'ın bir sağ beki var ki, dostlar başına. Sezon başında Avrupa Ligi ön eleme maçında Galatasaray'a da gol atan Tavernier, oynadığı son 25 maçta tam 27 gole katkıda bulundu. Bir forvet oyuncusu için bile harika istatistik denecek olan bu rakamlar, sağ bek oynayan Tavernier'in ne denli önemli bir iş başardığının kanıtı.
Futbol James Tavernier 16 gol 11 asistle oynuyor: Kendisi sağ bek
29 yaşındaki İngiliz oyuncu 2015 yılından veri Glasgow Rangers forması giyiyor. Newcastle altyapısından çıkan Tavernier, hiçbir büyük Premier Lig ekibinde oynamadı. Kariyerinde MK Dons, Shrewsbury, Wigan, Bristol City, Carlisle United gibi alt lig takımları bulunan oyuncu, patlamasını son 2 senede Steven Gerard ile beraber gerçekleştirdi.
1.75 boyundaki oyuncu 30 yaşına yaklaşırken büyük bir transfer yaparak kariyerinde ilk defa en üst seviyede forma giyebilir. Özellikle İngiliz devlerinin gözüne kestirdiği Tavernier, Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından birine giderse sürpriz olmayacak.
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