James Tavernier 16 gol 11 asistle oynuyor: Kendisi sağ bek

Glasgow Rangers'ın bir sağ beki var ki, dostlar başına. Sezon başında Avrupa Ligi ön eleme maçında Galatasaray'a da gol atan Tavernier, oynadığı son 25 maçta tam 27 gole katkıda bulundu. Bir forvet oyuncusu için bile harika istatistik denecek olan bu rakamlar, sağ bek oynayan Tavernier'in ne denli önemli bir iş başardığının kanıtı.