James Webb Uzay Teleskobu, 10 yıl uzayda kalacak

James Webb Uzay Teleskobu’nun 5 ila 10 yıl süreyle faaliyette olacağı tahmin ediliyordu, ancak NASA’nın son analizi, teleskopun muhtemelen bilimsel operasyonları daha da uzun süre desteklemek amacıyla yeterli itici güce sahip olacağını gösterdi. NASA’ya göre, ekstra itici güç, teleskobun uzaya fırlatıldığında üzerinde bulunduğu Ariane 5 roketinin hassasiyeti sayesinde sağlandı. Aynı zamanda, uzay aracının fırlatılmasından sonraki günlerde tamamladığı ve Dünya’dan 1.6 milyon kilometre uzaktaki hedefine doğru bir yola yerleştirdiği ilk ve ikinci rota ortası düzeltme manevralarının hassasiyetinden de kaynaklanıyor NASA’ya göre, bu manevraların hassasiyeti, uzay aracına kozmosu gözlemlemek amacıyla son konumunu korumak için kullanabileceği daha fazla itici güç bırakıyor.

NASA başlangıçta Hubble teleskopunun yaklaşık 15 yıl çalışacağını öngörmüştü, ancak 30 yıldan fazla bir süre sonra bugün hala çalışıyor. İkisi arasındaki önemli bir fark, JWST’nin hizmet vermediği hâlde, Hubble Uzay Teleskobu’nun astronotlar tarafından hizmet verebilmesidir. Kızılötesi ışık toplayan JWST, nesneleri Hubble’ın görebildiğinden 10 ila 100 kat daha soluk görüntüleyebilir.

Ariane 5 roketinden ayrıldıktan sonra, JWST’nin güneş enerjisi dizisinin yerleştirilmesi, fırlatmadan yaklaşık 33 dakika sonra başlayacak şekilde ayarlandı. Ancak NASA, basın açıklamasında, JWST’nin ayrılmadan sonra doğru konumda olduğu için bunun, fırlatmadan yaklaşık 29 dakika sonra gerçekleştiğini kaydetti. Ancak NASA, otomatik olan güneş enerjisi dizisi yerleşimlerinin aksine, uzay aracının güneş koruması ve birincil aynasının bölümleri dahil gelecekteki yerleşimler insan kontrollü olacak dedi.