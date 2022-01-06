ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, teleskobun 21 metre uzunluğunda, uçurtma şeklindeki 5 katmanlı güneş kalkanlarının iki gün süren açılımının tamamlandığı belirtildi.

Güneş kalkanları, sağladığı 1 milyon güneş koruma faktörüyle James Webb’in aletlerinin gölgede kalarak uzak noktalardan gelen zayıf kızılötesi sinyalleri algılamasını sağlayacak.

Teleskobun, Dünya’dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre mesafedeki yörüngesine 1 ay içerisinde yerleşmesi beklenen Tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanı sayesinde teleskop evrendeki en uzak cisimlerden gelen sinyalleri algılayacak hassasiyete ulaşacak. Çalışmalar bundan sonra, teleskobun en büyüğü 6,5 metre genişliğinde olan aynalarının açılması üzerinde odaklanacak.