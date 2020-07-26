Tesla Model 3 Performance, elektrikli araçlar konusunda şüpheci olan birçok kişiyi sürdürülebilir ulaşım hareketinin gerçek inananlarına dönüştürdü. Eşsiz tasarım, birinci sınıf performans özellikleri, anlık tork ve otopilot özelliği ile birlikte birçok şüphecinin fikrini neredeyse değiştirdi. Aktör, komedyen ve şarkı yazarı Jamie Foxx, Tesla inananına dönüşen son kişilerden biri oldu.

Model 3 Performance sahibi olan biri, Foxx'u Tesla devrimine katılmaya ikna etmek için sürüşe davet etti. Foxx, “Gördüğünüz gibi, beni bir Tesla'ya sokmaya çalışıyorlar.” dedi

Foxx Teksas'ta doğdu ve her zaman yüksek, yanmalı motorların bir Teksaslı markası olduğunu düşündüğünü itiraf etti. YouTube kanalına yaptığı bir videoda Foxx, ihtiyacı olan şeyin motorun gürültüsü olduğu sandığını ifade etti. Video boyunca şakalar yapan komedyen "Beni maço hissettiriyor" dedi.

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve atmosfere salınan karbondioksit düşünüldüğünde gürültüsüz ancak güçlü elektrikli araçlar öne çıkıyor. Foxx'un da test ettiği Model 3 Performance da tam olarak bu şekilde bir araç.

Tesla Model 3 Performance'ta 75 kWsa lityum iyon batarya bulunuyor. Aracın sahip olduğu iki adet tam elektrikli motor, aracın 0'dan 96 km/sa'ya 2,9 saniyede çıkmasını sağlıyor. Ayrıca toplamda 260 km/sa hıza ulaşabilen aracın 481 km menzile sahip.



