Bilim & Teknoloji Jamie Lynn Spears, kedilerinin ölümünden Tesla'yı sorumlu tuttu

Jamie Lynn Spears, kedilerinin ölümünden Tesla'yı sorumlu tuttu

Bilim & Teknoloji

Jamie Lynn Spears, kedilerinin ölümünden Tesla'yı sorumlu tuttu

Oyuncu Jamie Lynn Spears, kedilerinin ölümünden elektrikli araba üreticisi Tesla ve şirketin başındaki Elon Musk'ı sorumlu tuttu.

18 Ocak 2021, Pazartesi 15:16 Son Güncelleme:
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Britney Spears'ın "Zoey 101" dizisindeki rolüyle tanınan kardeşi Jamie Lynn Spears, kedilerin Tesla otomobillerin sessiz elektrikli motorlarını duyamadığını söyledi.

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Spears paylaştığı Instagram videosunda, "Size Tesla'nın sesinin duymadıkları için kaç kedi kaybettiğimizi söylemek bile istemiyorum. Bu durum çok üzücü ve trajik" dedi.

"Elon Musk, konuşup bu sorunu çözelim" diyen Spears, "Bana birkaç kedi borcun var" diye konuştu. Spears, Tesla otomobillerinin sadece hayvanların duyabileceği bir ses çıkarmasını tavsiye etti.

Spears kısa süre içinde bu videoyu sildi.


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