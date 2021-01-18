Britney Spears'ın "Zoey 101" dizisindeki rolüyle tanınan kardeşi Jamie Lynn Spears, kedilerin Tesla otomobillerin sessiz elektrikli motorlarını duyamadığını söyledi.

Spears paylaştığı Instagram videosunda, "Size Tesla'nın sesinin duymadıkları için kaç kedi kaybettiğimizi söylemek bile istemiyorum. Bu durum çok üzücü ve trajik" dedi.

"Elon Musk, konuşup bu sorunu çözelim" diyen Spears, "Bana birkaç kedi borcun var" diye konuştu. Spears, Tesla otomobillerinin sadece hayvanların duyabileceği bir ses çıkarmasını tavsiye etti.

Spears kısa süre içinde bu videoyu sildi.







