Jamie Oliver kimdir? İşte biyografisi…

Jamie Oliver, İtalyan mutfağı sunduğu restoranları için iflas koruma başvurusu sürecini yürütmesi için finansal danışmanlık şirketi KPMG'yi görevlendirdi. Bu haberin ardından Jamie Oliver kimdir? sorusu merak ediliyor. İşte Jamie Oliver biyografisi…

Mayıs 1975’te doğan Jamie, erken yaşlarda mutfak ile ilgili her şeyle ilgilenmeye başladı. Ebeveynlerinin kendilerine ait oldukça saygın bar/restoranları olan The Cricketers’ın bulunduğu Clavering’e bağlı küçük bir köy olan Essex’de büyüdü. Sekiz yaşındayken Jamie patates ve bezelye kabuklarını soyarak restoranın mutfağındaki aşçılara yardım etmeye başladı. 11 yaşına geldiğinde yetenekleri apaçık ortadaydı ve sebzeleri en başarılı aşçılar gibi jülyen doğrayabiliyordu.

Yemek ve yemek pişirmeye karşı olan hayranlığı kesinlikle bir gençlik hevesi değildi ve 16 yaşındaki Jamie okulu bırakıp eğitimini Westminster Catering Üniversitesi’nde tamamladı. Bir süre için Antonio Carluccio’nun restoranında baş pastac şefi olarak çalışmaya başlamadan önce, bir şef olarak kariyerinin başladığı Fransa’da zaman geçirdi. Buradan sonra Jamie, Ruth Rogers ve Rose Gray ile birlikte üç buçuk sene çalıştığı çok takdir edilen River Café’de çalışmaya terfi oldu.

Jamie 2000 yılında çocukluk aşkı olan Jools (nee Norton) ile evlendi –ama bu da geleneklere aykırı bir şekilde gerçekleşti, Jamie kendi düğün gününde babası ve Monte’s’den bir grup arkadaşı ile birlikte 2002 yazına kadar sürecek olan ve iki buçuk yıldır danışman şef olarak çalıştığı Knightbridge restoranında yemek pişirmek için sabah saat beşte ayaktaydı.

Jamie Oliver Kasım 2002’de Londra’nın Hoxton bölgesinde bir restoran olan Fifteen’i açtı. 2002 yılının büyük kısmını benzersiz çalışanları olan benzersiz bir restoran yaratmaya çalışarak geçirdi – şeflerin çoğunluğu önceki Şubat ayındaki “giriş sınavına” katılan ve genel anlamda gerçekten yemek yapmayı bilmeyen 1.000 iyimserin arasından seçilenlerden oluşuyordu!- Altı ay içerisinde Jamie, arkadaşları ve bağlantıları eski bir galeri binasını yenilemekle kalmadılar, aynı zamanda onu muhteşem bir yemek ve rahatlama mekanı haline de getirdiler. Jamie, Öğrenme ve Yetenek Kurulu ve Hammersmith & Batı Londra Üniversitesi ile ortak olarak çalışarak, bu 15 iyimseri oldukça yeterli şeflere dönüştürdü. Eleştiriler fevkaleydi – The Times “Jamie Oliver’a Kahramanlık Nişanı verilmeli” dedi; The Independent “Olağanüstüydü. Oturduk ve en son zaman bu kadar başarılı üç tabak yemek yediğimizi hatırlamaya çalıştık.” diye övgüde bulundu; London Evening Standard Jamie’nin çabaları, enerjisi, finansal risk alması ve samimi empatisi için şövalye ilan edilmesi gerektiğini haykırdı; ve Sunday Times görüşünü “Restorandan son derece etkilendim.” şeklinde bildirdi.

İlk stajyerlerin mezun olması nedeniyle – ilk baştaki on beş kişiden sekizi sonuna kadar gitmeyi başardı – Fifteen'in hızlandırılmış kurslarından bir grup genç daha geçti ve 2004 yazında mezun oldu. Üçüncü bir grup çoktan üniversitede ve aynı yılın ilerleyen zamanlarında Fifteen mutfaklarına girmek için hazırlanıyorlardı. Fifteen deneyiminden geçerek yeni bir genç İngiliz şef nesli yaratıldı ve Jamie bu fikri tüm İngiltere’ye ve sonraki senelerde de tüm dünyaya yayıldı.

Orijinal Fifteen efsanesi, bir belgesel ekibi tarafından “Jamie’nin Mutfağı” adıyla, İngiltere’deki Channel 4'da gösterilmek üzere filme alındı – ve bu program, haftalık ortalama 5 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşarak kanalın en çok izlenen programlarından biri oldu. Bu program dünya çapında bir başarı kazandı.