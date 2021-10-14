Jan Olde Riekerink galibiyet sonrası Erik Dalı oynadı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink şu sıralar 3. Lig B Grubu'nda mücadele eden İskenderunspor'da CEO olarak görev yapıyor.

Hollandalı futbol adamı Bayrampaşa karşısında aldıkları deplasman galibiyetinin ardından soyunma odasında Erik Dalı oynadı. İskenderunspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Ümit Karan ile yolları ayırmıştı.

Riekerink daha önce Galatasaray'da alt yapı sorumlusu olarak çalışmış, ardından Sneijder'ın önerisiyle takımın teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 2 kupa kazanmıştı.

Sonrasında Herenveen'i ve Cape Town City'yi çalıştıran 58 yaşındaki futbol adamı şu sıralar İskenderunspor'da çalışıyor.