Ekonomi Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte başvuru şartları

Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte başvuru şartları

Ekonomi

Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı bu yıl için 5000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alacağını duyurdu.

21 Ocak 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Bu kişilerin 3770’i jandarma (komando-asayiş) 925’i lojistik, 265’i muhabere, 14’ü at bakıcısı, 13’ü bot serdümeni, 10’u havacılık, 3’ü kurbağa adam branşlarında hizmet verecek. Başvurular bugün itibarıyla ‘vatandas. jandarma.gov.tr/PTM/Giris’ adresinden ‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’ kısmından 31 Ocak saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

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Boy ve kilo endeksi

Başvuru için adayların 27 yaşını bitirmemiş, en az ortaöğretim mezunu ve 2019- 2020 yılları arasında yapılan KPSS’den 50 ve üzerine puan almış olmaları gerekiyor. Bu göreve seçilebilmenin diğer önemli koşulları ise kilo ve boy. Bunun için en az 164, en fazla 210 cm uzunluğunda olmak gerekiyor. Kiloda ise alt sınır 51, üst sınır ise 115 olarak belirlendi. Dilde pelteklik ya da kekemelik olanlar da başvuru yapamıyor. Ayrıca sicilin de temiz olması aranan şartlar arasında.

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