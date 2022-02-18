Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Hatay ve Konya illerinde yapılacak alımlar ile 10 bin bekçi alımı, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde alınacak 10 bin bekçi alımı için tarih ve şartlar bekleniyor…

JANDARMAYA 10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Fakat 10 bin bekçi alımıyla ilgili henüz bir tarih paylaşılmadı.

10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

10 bin bekçi alımı ile ilgili başvuru şartları da paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde bekçi alımlarında aranan şartlar ise şöyleydi;