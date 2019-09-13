Jandarma eğitim alanına yıldırım düştü
İzmir Foça'da, eğitimdeki jandarma personelinin yakınına yıldırım düştü, 7 asker kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı
Yenifoça Mahallesi'ndeki askeri birlikte, subay adaylarının eğitimi sırasında alana yıldırım düştü.
Yetkililerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri askeri birliğe sevk edildi. Yıldırımın isabet ettiği 7 asker, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin 4'ü burada yapılan ilk tedavinin arından Menemen Devlet Hastanesine sevk edilirken 3'ü taburcu edildi.
Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 askerin kontrol amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.
AA