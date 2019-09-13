Jandarma eğitim alanına yıldırım düştü

İzmir Foça'da, eğitimdeki jandarma personelinin yakınına yıldırım düştü, 7 asker kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı

13 Eylül 2019, Cuma 10:55 Son Güncelleme:
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Jandarma eğitim alanına yıldırım düştü

Yenifoça Mahallesi'ndeki askeri birlikte, subay adaylarının eğitimi sırasında alana yıldırım düştü.

Yetkililerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri askeri birliğe sevk edildi. Yıldırımın isabet ettiği 7 asker, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin 4'ü burada yapılan ilk tedavinin arından Menemen Devlet Hastanesine sevk edilirken 3'ü taburcu edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 askerin kontrol amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

AA

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