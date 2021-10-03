Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alıyor

Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alıyor

Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alıyor

Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu.

03 Ekim 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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