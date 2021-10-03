Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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