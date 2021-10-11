Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bilişim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacak.

11 Ekim 2021, Pazartesi 02:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının ilanına göre, "yazılım geliştirme uzmanı" olarak istihdam edilecek personel alımına ilişkin ilan metni "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde "Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde yayımlanacak.

Başvurular, 11-26 Ekim tarihlerinde "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetinin olmaması ve kamu haklarından yoksun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca adayların Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olması, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması isteniliyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Büyük millet
Rauf Tamer
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Hakan Çelik
İnternet hızlı ve kesintisiz olsun
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanlığı'na 5 sözleşmeli personel alınacak