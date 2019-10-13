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Jandarma Genel Komutanlığı personel alıyor! İşte başvuru ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı 6 Bilişim Personeli istihdam edecek. Başvurular 25 Ekim’de sona erecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları nasıl yapılır? İşte Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilanı…

13 Ekim 2019, Pazar 12:53
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Jandarma Genel Komutanlığı personel alıyor! İşte başvuru ekranı

Jandarma Genel Komutanlığına açıktan temin yoluyla (6) sözleşmeli bilişim personeli (erkek veya kadın) alınacak. Ön başvurular 8 Ekim’de başlamıştı. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımının son başvuru tarihi ise 25 Ekim. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve bilişim personeli temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilanının detayları için tıklayın 

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