Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'na 32 memur alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 32 memur alınacak

Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı'na 32 memur alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 32 memur alınacağı duyuruldu. İlana son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olarak açıklandı. Memur alımı ilanına başvuru şartları belli oldu.

28 Aralık 2020, Pazartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı'na, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan devlet memuru alımı yapılacak. Başvurular 28 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacak. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ise ayrıca duyurulacak.

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