Jandarma Günü kutlama mesajları ve sözleri: Jandarma günü ne zaman ve neden kutlanıyor?
Jandarma Günü, Jandarma Teşkilatının 182. yıldönümünde de kutlanmaya devam ediyor. Gece gündüz, vatandaşların huzuru için görev yapan bu fedakar Jandarmaların günü kutlama anlamlı ve en güzel mesajlar ve sözlerle kutlayabilirsiniz.
14 Haziran 2021, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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Devlet arşivlerindeki tarihi 1839’a kadar uzanan Jandarma Teşkilatı 2021 yılı itibariyle 182. yılını kutluyor. Peki, Jandarma günü ne zaman ve neden kutlanıyor? İşte, Jandarma Teşkilatı’nın tarihçesine ilişkin detaylar ve Jandarma Günü kutlama mesajları ve sözleri…
JANDARMA GÜNÜ NE ZAMAN VE NEDEN KUTLANIYOR?
Jandarma Günü her yıl 14 Haziran tarihinde kutlanıyor. Bu tarih, Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 senesi ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)'nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü bir araya getirileren 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.
Devlet arşivlerinde ismine 1839 yılı itibariyle rastlanan ve 2016 yılında İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 182 yıldır durmadan dinlenmeden görevine devam ediyor.
JANDARMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
- Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.
- Yüce Türk Milletinin huzur ve güvenliği için ülkenin her köşesinde emniyet ve asayişi sağlayan 182 yıldır Jandarma yıl dönümün kutlu olsun.
- Tarihi şan ve şerefle dolu Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yılını kutlarım...Dağda kırda mağarada ilçede hainlerin ensesinde Türk Milletinin yanında var olsun kutlu olsun.
- Vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın günü kutlu olsun.
- Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.
- Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın bu güzel günü kutlu olsun.
- Mensubu olmaktan daima onur duyduğum (182) yıllık mazisi olan "Jandarma Genel Komutanlığında" görev yapan emekli olan "Kahraman" silah arkadaşlarımın "14 Haziran Kuruluş Günü"nü kutlarım.
- Jandarma Teşkilatımız sağ olsun, var olsun! Allah yâr ve yardımcıları olsun!
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