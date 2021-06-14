Devlet arşivlerindeki tarihi 1839’a kadar uzanan Jandarma Teşkilatı 2021 yılı itibariyle 182. yılını kutluyor. Peki, Jandarma günü ne zaman ve neden kutlanıyor? İşte, Jandarma Teşkilatı’nın tarihçesine ilişkin detaylar ve Jandarma Günü kutlama mesajları ve sözleri…

JANDARMA GÜNÜ NE ZAMAN VE NEDEN KUTLANIYOR?

Jandarma Günü her yıl 14 Haziran tarihinde kutlanıyor. Bu tarih, Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 senesi ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)'nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü bir araya getirileren 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Devlet arşivlerinde ismine 1839 yılı itibariyle rastlanan ve 2016 yılında İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 182 yıldır durmadan dinlenmeden görevine devam ediyor.

JANDARMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI