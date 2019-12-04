Jandarma havaya ateş açtı, hayatları kurtuldu

Artvin Şavşat'ta gece bir evin bodrum katında çıkan yangını devriye yapan jandarma fark etti. Ekipler ev sahiplerini uyandıramayınca son çareyi havaya ateş etmekte buldu. Silah seslerini duyan ev sahipleri yangında yara almadan kurtuldu.

Yanan evin sahibi Mubin Yazar ve eşinin evde olduğunu tespit eden ekipler, uyarılara rağmen aile yangını fark etmeyince, tabanca ile havaya ikaz atışı yapıldı. Silah sesine uyanan ev sahipleri yangın büyümeden evden dışarı çıkmayı başardı. Daha sonra Şavşat İtfaiye ekiplerine haber veren Jandarma ekiplerinin yangına yangın tüpü ve yoğun bir çalışma ile toprak atarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken evin bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

"Ne kadar teşekkür etsem az olur"

Ev sahibi Mubin Yazar, “Devriye görevi yapan askerlerimiz olmasaydı evimiz tamamen yanardı. Hatta evin içerisine duman sızınca uykudan uyanmamız zor olacağı için daha büyük tehlike ile karşı karşıya kalabilirdik. İlçemiz Jandarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsem az olur” İfadelerini kullandı.

İHA