Jandarma kafes içinde yakaladı! 3 bin 600 lira ceza...

Gölbaşı-Nurhak Karayolu Kullar Mahallesi mevkiinde uygulama yapan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanan 6 keklik ele geçirildi.

Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken araçta bulunan U.U. (50), B.C. (41) ve S.U.’ya (21), 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

DHA