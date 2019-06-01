Jandarma, 'kıyı' ile arama yaptı

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sungurlu - Çorum karayolunun Bölge Trafik mevkiinde araçlar ve şahıslar üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

DURDURULAN ARAÇLARI DİK DİK ARADI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinden getirilen uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı, durdurulan araçları didik didik aradı.

Sürücüler ve yolcular uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, bu tür uygulamalar sayesinde terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olayların azalacağını belirttiler. Vatandaşlar uygulama yapan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

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