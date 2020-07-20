Jandarma mekanı bastı, Berrak Tüzünataç mikrofonu eline aldı!

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme’de, arkadaşlarının yanında almıştı. Yaklaşık bir aydır Çeşme’de yakın dostlarıyla tatil yapan oyuncu, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenirken, mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sebep, mekanın Covid sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp mekandan ayrıldı.

'Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı?'

Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere 'sosyal medya ayarı' verdi! “Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı” diye soran Tüzünataç, “Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın” dedi.



