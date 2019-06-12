Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 11. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen İhsan Muhammet Şeneren (64) idaresindeki 07 FDK 67 plakalı kapalı kasa kamyonet Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü İhsan Muhammet Şeneren hayatını kaybederken, eşi Yıldız Şeneren (61) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ACI HABERİ VEREMEDİ

Kaza yerinde jandarma personeli ölen sürücünün oğluna telefonla ulaştı ancak acı haberi veremedi. Jandarma personeli, yolda acele edip kaza yapmamaları için annesi ve babasının yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN (İHA)