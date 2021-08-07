İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin kırsal alanında, terör örgütü PKK mensuplarına Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-8 operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında tespit edilen 3 sığınakta, teröristlere ait 200 kilogram amonyum nitrat, RPG-7 roketatar silahı, bixi makineli tüfek namlu ve mekanizması, 140 adet docka silahı mühimmatı, 609 adet bixi silahı mühimmatı, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, 1 hücum yeleği, 324 adet uçaksavar silahı mühimmatı, 4 adet siyah renk küçük el telsizi, bin 245 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet boş kanas tüfeği şarjörü, 6 adet jeneratör, 2 güneş paneli, 24 hilti, 12 güç kaynağı, 3 sinyal güçlendirici, 3 adet kapalı kutu içerisinde patlatma devresi, 20 fünye, 1 siren, 19 çift mekap ayakkabı, 71 adet koli bandı, 1 adet spiral kesme makinası, 2 akü,10 örgütsel kitap,1 adet içi boş siyah çanta, 1 düdük, 12 büyük pil, 1 adet lehim kalemi, 8 hilti demiri, 3 hilti kemeri, el arabası, kazma, balyoz demiri, keski, orak, 3 battaniye, 1 top bahçe teli, 3 top bez, 4 çaydanlık, 4 tepsi, 1 mangal ızgarası, 1 semaver, 3 kazan, 7 jelikan bidon, 3 adet 2 metre uzunluğunda çadır demiri, 11 paket jilet, 2 elektrik bandı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

DHA