Jandarma operasyonunda 188 kaçak göçmen yakalandı!
Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Özalp ilçesinde 188 kaçak göçmenin yakalandığı duyuruldu. Kaçak göçmenlerin Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları açıklandı.
22 Ekim 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin kaçak göçmenler ile mücadelesi sürüyor. Dün öğle saatlerinde Van'ın Özalp ilçesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen 188 kaçak göçmen yakalandı.
172 AFGAN, 16 PAKİSTANLI YAKALANDI
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 13.00 sıralarında Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi hudut hattı gerisinde, göçmen hareketliliğini engelleme faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 172 Afganistan ve 16 Pakistan uyruklu olmak üzere 188 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)
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