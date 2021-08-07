Jandarma provokatif paylaşımlara karşı harekete geçti
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden, ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarını işleyen 66 kişiyi belirleyerek haklarında işlem başlattı. Ayrıca gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen ve terör örgütleri ile ilgili yayın yapan 17 haber sayfasını ve web sitesini erişim engeli için adli makamlara başvuruldu.
07 Ağustos 2021, Cumartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırmalarına dayalı yürütülen ’sanal devriye’de, 28 Temmuz tarihinde Manavgat ve ülkenin farklı kentlerindeki orman yangınları ile ilgili provokatif paylaşım yapmak isteyen adresler tespit edildi. Yapılan incelemede 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi takibe alındı. Yapılan incelemede, "Halkı Kin Ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Veya Aşağılama Suçu, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurumlarını Aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarını işlediği tespit edilen 66 şüphelinin kimliği tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla, işlem yapılan adresler hakkında, "Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı" yönünde haber yayını yapan 17 haber sayfası ve web sitesinine erişim engeli getirilmesi için Sulh Ceza Hakimliği’ne suç duyurusunda bulunuldu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Provokatif paylaşımlar yaparak birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecek, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" açıklaması yapıldı
DHA