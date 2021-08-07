Jandarma provokatif paylaşımlara karşı harekete geçti

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırmalarına dayalı yürütülen ’sanal devriye’de, 28 Temmuz tarihinde Manavgat ve ülkenin farklı kentlerindeki orman yangınları ile ilgili provokatif paylaşım yapmak isteyen adresler tespit edildi. Yapılan incelemede 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi takibe alındı. Yapılan incelemede, "Halkı Kin Ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Veya Aşağılama Suçu, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurumlarını Aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarını işlediği tespit edilen 66 şüphelinin kimliği tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla, işlem yapılan adresler hakkında, "Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı" yönünde haber yayını yapan 17 haber sayfası ve web sitesinine erişim engeli getirilmesi için Sulh Ceza Hakimliği’ne suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Provokatif paylaşımlar yaparak birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecek, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" açıklaması yapıldı

DHA