Jandarma şüphelenip durdurdu... Bagajı açınca şoke oldular!
Elazığ’da şüphe üzerine durdurulan taksinin bagajını açan jandarma şoke oldu. Bagajdan, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen çıktı
Jandarma , Elazığ-Pertek Kara Yolu Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Taksi şoförü, ekiplerin kontrol etmek istemesi üzerine bagajın açılmadığını belirtti.
Daha sonra açılan bagajda, bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu saptandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Ekiplerce taksi şoförüne 2 bin 830 lira, düzensiz göçmene de 707 lira idari para cezası uygulandı.
AA