Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı içerisinde, farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 5 bin sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak. Adaylar, başvurularını vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden gerçekleştirirken, personel alımına ilişkin detaylar için Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru kılavuzundan yararlanacak.

5 BİN JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 bin Uzman Erbaş alımı branş dağılımı şu şekilde olacak;

3.901 jandarma,

804 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli),

250 muhabere,

23 bot serdümeni

12 at bakıcısı,

10 havacılık

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları 1 Ekim tarihi itibariyle başladı. Adaylar, 10 Ekim 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde “Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” bölümündeki başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.

5000 SÖZLEŞMELİ JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak, Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak, Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.

5000 SÖZLEŞMELİ JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN