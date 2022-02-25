Türkiye Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

25 Şubat 2022, Cuma 15:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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