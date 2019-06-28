Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci başvuruları nasıl yapılır?
Jandarma Genel Komutanlığı’nın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma Ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne 220 erkek öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz’da sona erecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci alınacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları …
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla alınacak öğrenciler için ön başvurular 01-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Öğrenciler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; “2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu”nda belirtildi.