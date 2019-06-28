Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci alınacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları …

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla alınacak öğrenciler için ön başvurular 01-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Öğrenciler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; “2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu”nda belirtildi.

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