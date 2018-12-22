'21 Aralık en uzun gece' paylaşımlarına Jandarma Genel Komutanlığı da, resmi Twitter hesabından katıldı.

Yapılan paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı ve binlerce beğeni aldı.

"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"

Sınır hattında nöbet tutan ve devriye atan askerlerin fotoğraflarının paylaşıldığı tweette Jandarma, "Burada her şey yolunda" diyerek göğüsleri kabarttı.

İşte o paylaşım:

En uzun gece

En soğuk hava

En zorlu görev ama...

En güzel Bayrak

En asil Millet

En güzel Vatan...

Burada her şey yolunda...

#21AralıkEnUzunGece