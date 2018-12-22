Jandarma'dan 21 Aralık'a özel paylaşım: Burada her şey yolunda...
En uzun gece 21 Aralık'ı ısıtan paylaşım: Mehmetçikler görev başında soğuk tepelerde nöbette...
'21 Aralık en uzun gece' paylaşımlarına Jandarma Genel Komutanlığı da, resmi Twitter hesabından katıldı.
Yapılan paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı ve binlerce beğeni aldı.
"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"
Sınır hattında nöbet tutan ve devriye atan askerlerin fotoğraflarının paylaşıldığı tweette Jandarma, "Burada her şey yolunda" diyerek göğüsleri kabarttı.
İşte o paylaşım:
En uzun gece
En soğuk hava
En zorlu görev ama...
En güzel Bayrak
En asil Millet
En güzel Vatan...
Burada her şey yolunda...
#21AralıkEnUzunGece