Türkiye Jandarmadan 'Ağaç bağışı' uyarısı!

Jandarmadan 'Ağaç bağışı' uyarısı!

Türkiye

Jandarmadan 'Ağaç bağışı' uyarısı!

Jandarma Genel Komutanlığı’nca, orman yangınları bahane edilerek sosyal medya hesaplarından yapılan ağaç bağışı çağrılarına yönelik uyarı yapıldı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 18:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesabından, orman yangınları bahane edilerek yapılan ağaç bağışı çağrılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarını bahane ederek ’zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için sen de destek ol’ adı altında sosyal medya üzerinden gelen URL adreslerine lütfen tıklamayın. Bu tür mesajlar sosyal medya hesaplarınızı ele geçirmeye yöneliktir" denildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ölümlü kazaların önüne geçebiliriz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Albie: Güney Afrika’nın beyaz isyancısı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı 16 yaşa inmeli
Murat Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Küçükçekmece'de vahşet! 5 kişi girdikleri evden 4 kişi çıktılar