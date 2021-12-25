Jandarmadan baskın! Suçüstü yakalandılar
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
25 Aralık 2021, Cumartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.00 sıralarında Cendere Mahallesi Eski Değirmen mevkiinde meydana geldi. Bölgede kazma ve küreklerle kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında tespit edilerek suçüstü yakalandı. Define aradıkları anlaşılan 3 kişi gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 2 el dedektörüne el konuldu. Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.
DHA