  • Haberler
  • Gündem
  • Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza

Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak ve sahte içki uygulaması yapıldı. Uygulamada 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplam 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı

25 Haziran 2019, Salı 23:09
A A
Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6 milyon TL ceza

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamanın Bursa ayağında jandarma ekipleri 104 tim ve 461 personel ile 306 kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sonucunda 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapıldı.

9 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 660 şişe TAPDK belgesi olmayan alkollü içeceklere el konuldu. 

Öte yandan uygulama sırasınca GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı. 

BURSA (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...