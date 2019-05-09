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Jandarmadan köy evinde saklanan FETÖ firarisi hakime operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski hakim, saklandığı köyde Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı

09 Mayıs 2019, Perşembe 15:51
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Jandarmadan köy evinde saklanan FETÖ firarisi hakime operasyon

Bir istihbaratı değerlendiren İl ve Mecitözü Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen hakim F.Y.’nin Mecitözü ilçesine bağlı Devletoğlan köyünde bir evde saklandığını tespit etti. Evi bir süre takibe alan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla hakim F.Y.’yi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen firari hakim daha sonra ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından F.Y.’nin meslekten ihraç edildiği öğrenildi. (İHA)


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