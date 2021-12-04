Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.
04 Aralık 2021, Cumartesi 21:38 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken, Eren Kış 11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu esnasında, düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntüsünü paylaştı.
https://twitter.com/jandarma/status/1467177998998818826?s=20
İHA