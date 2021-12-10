Türkiye Jandarmadan sürücülere uyarı

Jandarmadan sürücülere uyarı

Türkiye

Jandarmadan sürücülere uyarı

Jandarma Genel Komutanlığı, havaların yağışlı olduğu günlerde yayaları ıslatmamaları için sürücüleri, trafikte hızlarını azaltması konusunda uyardı.

10 Aralık 2021, Cuma 19:37 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sürücüler, havaların yağışlı olduğu günlerde trafikte seyir halindeyken yayaları ıslatmamak için su birikintilerinin olduğu yerlerde hızınızı azaltmayı unutmayın" ifadelerine yer verdi.


İHA

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