Jandarmadan sürücülere uyarı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sürücüler, havaların yağışlı olduğu günlerde trafikte seyir halindeyken yayaları ıslatmamak için su birikintilerinin olduğu yerlerde hızınızı azaltmayı unutmayın" ifadelerine yer verdi.





İHA