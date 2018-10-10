Jandarma yatılı okul öğrencilerine kışlık bot hediye etti

Jandarma, Erbaa Karayaka Başaralar Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören öğrencileri 'Çocuklar Üşürse Bizim Vicdanımız Donar' projesi kapsamında ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilere jandarmayı tanıtan kısa bilgiler veren ekipler kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciye ise ayakkabı hediye etti.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)