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Jandarma yatılı okul öğrencilerine kışlık bot hediye etti

Tokat Erbaa'da jandarma "Çocuklar Üşürse Bizim Vicdanımız Donar" projesi başlattı. Bu proje kapsamında 60 öğrenciye kışlık ayakkabı hediye edildi

10 Ekim 2018, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 12:43
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Jandarma, Erbaa Karayaka Başaralar Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören öğrencileri 'Çocuklar Üşürse Bizim Vicdanımız Donar' projesi kapsamında ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilere jandarmayı tanıtan kısa bilgiler veren ekipler kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciye ise ayakkabı hediye etti.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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